Магнуссон: у ЦСКА было много моментов, но «Краснодар» был удачлив в защите

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:2).

«Причина сегодняшнего поражения в том, что у «Краснодара» хорошая команда, и мы подарили им первый гол, а затем шансы были у обеих команд. Сегодня нам не повезло. Конечно, мы расстроены. У нас было много возможностей забить, но соперник был удачлив в защите и выбивании мяча буквально с линии. Они также имели шансы и при этом забили два.

Был ли пенальти на Марио Фернандесе? Я смотрел этот эпизод и видел, что рука защитника попала в голову Марио, но не могу сказать, был ли это пенальти. Возможно, нам стоило применить VAR (смеётся). Я впервые столкнулся с ним на чемпионате мира, и он может помогать, а может и нет. Думаю, дело тут не в VAR.



Не могу сказать ничего плохого об условиях матча. Погода, стадион, болельщики – всё было идеально. Мы должны поблагодарить наших фанатов, которые приехали и поддерживали нас до конца. Они лучшие", — передаёт слова Магнуссона корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.