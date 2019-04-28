Сафонов — о сравнениях с Акинфеевым: это лишь серия удачных игр

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 26-го тура РПЛ.

«Когда забиваешь, чуть подсаживаешься, соперник начинает давить. Мы были не против, потому что у нас в атаке быстрые игроки, которые убегали в контратаку. Мы просто перестроились, ничего особенного.

Существует ли ритуал с поздравлением воспитанников? Уткин проставляться будет, в ресторан команду поведёт. Как отношусь к сравнениям с Акинфеевым? Это лишь серия удачных игр. Те, кто говорит, что всё хорошо, при неудачах первыми начнут говорить, что меня надо посадить на скамейку. Отношусь с пониманием. Возможно, у меня сейчас удачный период. Но всё может поменяться за один матч. Сравнивать меня с Игорем рано, потому что надо отыграть хотя бы сезон. Сегодня пожелали друг другу хорошей игры.

Что касается действия игроков обороны, то отсутствие двух игроков никак не повлияло, у нас есть замены. Мы хорошо отыграли в обороне, даже лучше, чем в прошлых матчах. За кем из вратарей наблюдал в детстве? Я вообще футболом не увлекался в детстве, просто в него играл", — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.