«Марсель» на своём поле проиграл «Нанту» в Лиге 1

В матче 34-го тура чемпионата Франции «Марсель» уступил «Нанту» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром». Обслуживал матч арбитр Йоан Амель, которому ассистировали Матьё Гросбос и Стефан Пиньятелли.

Счёт был открыт на 22-й минуте. Автором гола стал Самуэль Мутуссами с передачи Калифа Кулибали. Через три минуты равновесие восстановил Марио Балотелли. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Лукас Окампос. В начале второго тайма гостей вновь вывел вперёд Андрей Жиротто.

«Нант», набрав 43 очка, поднялся на 12-е место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Марсель» (54) — на 5-м месте.

В следующем туре «Марсель» на выезде сыграет со «Страсбургом». Матч состоится 3 мая. «Нанту» предстоит домашняя игра с «Дижоном», которая пройдёт 5 мая.