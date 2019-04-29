Ковач — о матче с «Нюрнбергом»: мы должны быть счастливы, что смогли увезти очко

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат выездного матча 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Нюрнбергом» (1:1).

«Было заметно, что в среду у нас был тяжёлый матч в кубке. Также стоит отметить, что атмосфера на стадионе была очень хорошей и футболисты «Нюрнберга» играли чрезвычайно хорошо. Зрители гнали свою команду вперёд. Соперник бился за каждый мяч, на протяжении 90 минут они играли со всей страстью, отчаянно оборонялись. Они заработали это очко. У нас были моменты, но тем не менее мы должны быть счастливы, что смогли увезти одно очко. Нам было тяжело, потому что «Нюрнберг» играл хорошо, а также потому, что мы не смогли подойти к матчу в своей нормальной форме. Это очень досадно, так как сегодня мы могли оторваться от «Боруссии» на четыре очка», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 71 очко. «Нюрнберг» располагается на предпоследнем 17-м месте, имея в активе 19 очков. В следующем туре «Бавария» дома сыграет с «Ганновером», а «Нюрнберг» отправится в гости к «Вольфсбургу».