Зидан: всегда защищал игроков «Реала», но не в этот раз. Так играть нельзя

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 35-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано». Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Команда показала ноль на поле, с первой минуты до последней. «Реал» вообще не играл, я зол, у нас плохой имидж, а я в ответе за это. Мы должны извиниться перед нашими фанатами за то, как мы выступили.

Мне не жаль, что я вернулся на эту работу, скорее наоборот. Нужно пережить эти критические, сложные моменты, но так играть нельзя.

Я бы хотел, чтобы сезон поскорее закончился, но нам нужно сыграть ещё три матча и придумать что-то другое. Мы не можем закончить сезон таким образом. Мы должны уважать футбол и этот клуб.

Всегда защищал своих игроков, но не в этот раз. Такова ситуация: так играть нельзя. Но в этом не только их вина, я тоже несу ответственность, потому что я выбираю состав и готовлю футболистов к матчу. Сегодня план не сработал», — приводит слова Зидана AS.

«Райо Вальекано», набрав 31 очко, ушёл с последнего места в турнирной таблице, поднявшись на 19-е. «Реал» (65) остался на 3-м месте, отставая от идущего вторым «Атлетико» на девять очков.

В следующем туре «Реал» на своём поле сыграет с «Вильярреалом». Матч состоится 5 мая.