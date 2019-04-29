Алаба: 1:1 — не такой уже плохой результат для «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба прокомментировал результат выездного матча 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Нюрнбергом» (1:1).

«Мы знали какой шанс у нас был. Поэтому настроение после матча не лучшее. Но мы должны держать голову выше, так как в течение следующих недель у нас ещё будут важные матчи, в которых всё возможно. Я думаю, что на результат повлияло много факторов. В первую очередь «Нюрнберг» сыграл весьма неплохо. Также было заметно, что в течение последних недель у нас были непростые матчи. Три дня назад в кубке, на прошлой неделе против «Вердера». Это определенно были непростые матчи. Сегодня это было заметно. Если посмотреть на игру в целом, то 1:1 не такой уже плохой результат», — приводит слова Алабы пресс-служба «Баварии».

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 71 очко. «Нюрнберг» располагается на предпоследнем 17-м месте, имея в активе 19 очков. В следующем туре «Бавария» дома сыграет с «Ганновером», а «Нюрнберг» отправится в гости к «Вольфсбургу».