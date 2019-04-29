Незабитый пенальти на 90+1-й минуте — в обзоре матча «Нюрнберг» — «Бавария»

Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги между «Нюрнбергом» и «Баварией». Встреча проходила на стадионе «Грундиг» в Нюрнберге. Итоговый счёт — 1:1.

Первый тайм команды завершили без забитых мячей, а уже на 3-й минуте второй половины матча хозяев вывел вперёд бразильский форвард Матеус Перейра. Мюнхенцам удалось отыграться за 15 минут до истечения основного времени встречи. Результативным ударом в составе гостей отметился Серж Гнабри.

На 90+1-й минуте хозяева имели возможность забить второй мяч, однако Тим Лайбольд не реализовал пенальти.

Посмотреть видеообзор матче можно на «Чемпионате».

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 71 очко. «Нюрнберг» располагается на предпоследнем, 17-м месте, имея в активе 19 очков. В следующем туре «Бавария» дома сыграет с «Ганновером», а «Нюрнберг» отправится в гости к «Вольфсбургу».