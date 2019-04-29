Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отказался возглавить «Лион», сообщает Telefoot. Ранее французский клуб предложил 69-летнему специалисту занять место Бруно Женезио, который покинет свой пост летом.

Венгер пребывает без работы с мая 2018 года, когда он покинул «Арсенал» после 22 лет во главе команде. С «канонирами» специалист завоевал 17 трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии, а также семь Кубков и Суперкубков страны.



До прихода в «Арсенал» Венгер уже работал на родине – в период с 1984 по 1994 год он тренировал «Нанси» и «Монако».

«Лион» после 34 туров занимает третье место в чемпионате Франции, отставая на шесть баллов от второй позиции. В последних двух матчах на его счету две победы.