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Тренер Чехии: новость о гибели Шураля — сильный удар, нам будет не хватать его

Тренер Чехии: новость о гибели Шураля — сильный удар, нам будет не хватать его
Футбол / Прочие турниры

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шильгавы выразил соболезнования в связи с гибелью полузащитника национальной команды и «Аланьяспора» Йосефа Шураля.

«Я хочу выразить искренние и глубочайшие соболезнования семье Йосефа и друзьям. Он был скромным человеком, и нам всем будет его не хватать.

Я знал Йосефа со времён его выступлений за «Слован». Он был очень честным парнем, и о нём останутся только самые приятные воспоминания. Новость о гибели Йосефа стала для меня сильным ударом. Мои соболезнования семье», — приводит заявление Шильгавы пресс-служба футбольной ассоциации Чехии.

Ранее стало известно, что Шураль погиб в результате ДТП с автобусом, на котором он вместе с одноклубниками ехал домой после гостевого матча чемпионата Турции. В инциденте также серьёзно пострадали семеро футболистов.

Футболист сборной Чехии погиб в результате ДТП с автобусом «Аланьяспора»
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