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Кариус может остаться в «Бешикташе» после окончания срока аренды

Кариус может остаться в «Бешикташе» после окончания срока аренды
Футбол / Англия

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», может остаться в турецкой команде после окончания аренды.

Ранее вратарь подвергался критике со стороны главного тренера турецкого клуба Шенола Гюнеша, кроме того, сообщалось, что сам футболист обратился к руководству мерсисайдцев с просьбой досрочно прервать его пребывание в Турции.

Однако, как сообщает Fanatic, в последнее время ситуация изменилась после серии удачных матчей «Бешикташа» и Кариуса. При этом издание отмечает, что многое будет зависеть от того, кто возглавит турецкую команду в следующем сезоне.

Кариус перешёл в «Бешикташ» из «Ливерпуля» прошлым летом на правах аренды на два сезона. В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги немецкий вратарь принял участие в 27 матчах, в которых пропустил 32 гола.

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