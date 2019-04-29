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Ф. Де Йонг: не жду, что сразу стану игроком основного состава «Барселоны»

Ф. Де Йонг: не жду, что сразу стану игроком основного состава «Барселоны»
Футбол / Испания

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, который с лета нынешнего года официально станет футболистом «Барселоны», поделился ожиданиями от предстоящих выступлений за каталонскую команду.

«Я не жду, что сразу стану игроком основного состава «Барселоны». Я поеду с большим желанием и буду много работать с надеждой на то, что смогу пробиться в основу. Моя девушка часто бывает в Барселоне и присматривает дом. Мысли есть, но пока ничего конкретного. Сейчас я учу испанский язык и беру уроки.

Конечно, мне будет не хватать «Аякса». Я наслаждался каждым моментом, который проводил тут. Это прекрасный клуб, который развивает молодёжь. Мне очень грустно уходить, но я рад, что стану частью «Барселоны», – цитирует де Йонга Mundo Deportivo.

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