Тухель: не чувствую, что моя позиция в «ПСЖ» хрупка, но я не наивен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель отметил, что не чувствует, что его позиция в команде находится под угрозой на данный момент. Напомним, контракт Тухеля с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года.



«Все ждут от „ПСЖ“ побед, но мы были не так хороши в действительно важных матчах на протяжении сезона. Поражение в ответном матче с „Манчестер Юнайтед“ в Лиге чемпионов было по-настоящему тяжёлым, ведь мы имели все шансы на победу. Нам не хватило стойкости и напора, однако сейчас на эту тему можно лишь рассуждать. Я не чувствую, что моя позиция в клубе хрупка, но я не наивен», — приводит слова Тухеля RMC Sport.



Тухель возглавил «ПСЖ» летом прошлого года. После 33 туров команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. В Лиге чемпионов парижане добрались до 1/8 финала, где уступили «Манчестер Юнайтед». На днях «ПСЖ» потерпел поражение от «Ренна» в финале Кубка Франции.

Источник: Тухель теряет контроль над раздевалкой «ПСЖ»