Манчини: Балотелли нужно не только забивать, но и хорошо себя вести

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что нападающий «Марселя» Марио Балотелли должен следить за своим поведением, чтобы играть за национальную команду.



«Балотелли знает, что ему нужно не только забивать голы и отлично играть, но и хорошо себя вести. Игрок, который может в любой момент получить красную или жёлтую карточку, является серьёзной проблемой для команды», — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.

Балотелли выступает в составе национальной команды Италии с 2010 года. На счету итальянского нападающего 36 матчей за сборную, в которых он забил 14 голов. В составе сборной Италии Балотелли становился серебряным призёром чемпионата Европы в 2012 году, а также взял бронзовые медали на Кубке конфедераций в 2013 году.