«Спартак» — «Рубин»: Глушаков, Гулиев и Зобнин сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Спартака» и казанского «Рубина» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 29 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Спартак»: Максименко, Боккетти, Джикия, Айртон, Глушаков, Гулиев, Зобнин, Ломовицкий, Фернандо, Ханни, Зе Луиш.



Запасные: Терёшкин, Поплевченков, Ещенко, Комабров, Гапонов, Ташаев, Мельгарехо, Игнатов, Умяров, Глушенков, Мелкадзе.



«Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Калинин, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберёзкин, Коновалов, Полоз.



Запасные: Бабурин, Тушев, Устинов, Микушин, Абдуллин, Агапов, Степанов, Акбашев, Пантелеев, Гезелгайех, Сагитов.



«Спартак», набрав 39 очков в 25 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (31) — 11-й.