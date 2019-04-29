Немецкий полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира перенёс операцию на колене. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Футболисту сделали артроскопическую чистку правого колена. Операция была проведена в Германии. Хавбек уже приступил к реабилитации. Сроки восстановления Хедиры не разглашаются, но ранее он сам заявил, что намерен быть готовым к началу следующего сезона.

32-летний Хедира перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Реала» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в 10 матчах итальянского национального чемпионата (8 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.