Газзаев вновь высказался о проекте объединённого чемпионата России и Украины

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев снова высказался о проекте объединённого чемпионата по футболу России и Украины. Напомним, ранее Газзаев курировал этот проект, от которого впоследствии было решено отказаться.



«Идею об общем гражданстве для жителей Украины и России, озвученную президентом Владимиром Путиным, можно только приветствовать. Тем более что избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности предоставлять россиянам украинское гражданство. Наши народы всегда были и будут братскими.



Кстати, напомню, что в 2012 году был инициирован проект объединённого чемпионата по футболу России и Украины. Он мог бы стать одним из мощнейших чемпионатов по футболу в Европе», — приводит слова Газзаева его пресс-служба.

Газзаев: надеюсь, выборы приблизят игры между командами из России и Украины