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Газзаев вновь высказался о проекте объединённого чемпионата России и Украины

Фото: РИА Новости
Газзаев вновь высказался о проекте объединённого чемпионата России и Украины
Футбол / РПЛ

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев снова высказался о проекте объединённого чемпионата по футболу России и Украины. Напомним, ранее Газзаев курировал этот проект, от которого впоследствии было решено отказаться.

«Идею об общем гражданстве для жителей Украины и России, озвученную президентом Владимиром Путиным, можно только приветствовать. Тем более что избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности предоставлять россиянам украинское гражданство. Наши народы всегда были и будут братскими.

Кстати, напомню, что в 2012 году был инициирован проект объединённого чемпионата по футболу России и Украины. Он мог бы стать одним из мощнейших чемпионатов по футболу в Европе», — приводит слова Газзаева его пресс-служба.

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