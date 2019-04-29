Кононов — журналисту: вы справляетесь со своей должностью? Вот и я так же

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) вновь выразил уверенность, что соответствует должности.

«Готов ли я подать в отставку, если не выполню поставленные задачи — попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке? Я готов работать. Уже говорил, наверное, на эту тему, кто-то в Туле меня спрашивал. Я готов работать в «Спартаке» и строить команду, которая мне доверена. На остальные ваши скользкие слова или слова со смыслом я бы не хотел отвечать», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

После этого завязался диалог между Кононовым и одним из журналистов, пришедших на пресс-конференцию.

О. Кононов: — Кстати, можете повторить ваш прошлый вопрос из Тулы?

Журналист: — Вы считаете, что справляетесь с ролью главного тренера «Спартака»?

О.К.: — А вы справляетесь со своей должностью?

Ж.: — Да.

О.К.: — Вот и я так же. Почему в Туле говорил про какую-то лапшу на ушах? Да потому что там было в одном вопросе сказано, что у нас всё не получается — и это, и другое, и третье… Я не хотел отвечать на этот глупый вопрос.

Мы в любом случае двигаемся в своём направлении. Команда хочет играть в этот футбол, мне это очень нравится. Мне нравится иметь доверие, работая с игроками. Для тренера это самое главное.



Мы отыграли сейчас непростые матчи за 10 дней, возможно, на сегодняшнюю игру наложилась усталость, мы были не так свежи. В первую очередь из-за этого не так быстро переходили из обороны в атаку и играли в пас. Не хватало свежести. Да, бывают такие игры, как в Туле, где полностью провалили первый тайм, после чего было не так просто собраться. В любом случае, доверие к игрокам у меня большое. И такое же я вижу с их стороны.