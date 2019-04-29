Сорокин: могли сегодня побороться со «Спартаком» за победу

Защитник «Рубина» Егор Сорокин отметил, что казанская команда могла бороться за победу в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1).

«Эмоции от гола „Спартаку“ такие же, как и после каждого забитого мяча. Бердыев в раздевалке поблагодарил за заработанное очко. Заслужил ли „Рубин“ ничью? Думаю, мы и за победу могли сегодня побороться», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

«Спартак», набрав 40 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание спартаковцев от зоны Лиги чемпионов составляет 6 очков. «Рубин» (32) — на 11-м месте.



В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уралом». Встреча состоится 4 мая. «Рубину» 3 мая предстоит домашняя игра с «Оренбургом».