«Сассуоло» обыграл «Фиорентину» в Серии А

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» уступила «Сассуоло» со счётом 0:1. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обслуживал матч арбитр Франческо Фурно.

Единственный гол был забит на 37-й минуте. Автором гола стал Доменико Берарди. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Стефано Сенси. Через несколько минут флорентийцы могли восстановить равновесие, но Жордан Верету не реализовал 11-метровый.

«Сассуоло», набрав 41 очко, поднялся на 10-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Фиорентина» (40) опустилась на 12-е место.

В следующем туре «Сассуоло» дома сыграет с «Фрозиноне». «Фиорентине» предстоит гостевая игра с «Эмполи». Оба матча состоятся 5 мая.