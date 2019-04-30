Пятов: за самые большие призовые в карьере купил квартиру и машину

Голкипер донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о самых больших призовых в своей карьере.



«Самые большие призовые? Когда я выиграл серебро на молодёжном чемпионате Европы и сразу поехал на чемпионат мира в 2006-м. Нам дали… Так скажу, что смог купить квартиру и машину. Квартира в Полтаве. Сейчас сдаю её», — рассказал Пятов в эфире YouTube-канала «Зе Интервьюер».



На молодёжном чемпионате Европы 2006 года сборная Украины заняла второе место, в финале уступив команде Нидерландов. На чемпионате мира — 2006 сборная Украины вышла в 1/4 финала, где уступила будущему чемпиону — команде Италии.

Пятов выступает за «Шахтёр» с 2007 года, в составе «горняков» выигрывал Кубок УЕФА в сезоне-2009/09.