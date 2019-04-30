Ребров: в матче с «Рубином» у Глушакова просто не пошла игра

Вратарь «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о прошедшем домашнем матче 26-го тура Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1). Голкипер не принимал участия во встрече из-за травмы.



«В обороне не такой большой выбор был, хорошо, что Боккетти восстановился. Зобнину пришлось играть справа в обороне, потому что Ещенко пока не в кондициях. Наверное, он готов пока играть только тайм. Думаю, что это был оптимальный состав. Зе Луиш менее созидательный игрок, чем Луис Адриано, он больше силовой форвард, который может цепляться за мячи и бороться. Фернандо играет выше всех в треугольнике полузащиты, поэтому и оказался на той позиции, когда забил гол. Что касается игры Глушакова, то думаю, что у Дениса передачи вперёд немного не получались. Такое бывает, наверное, просто не пошла игра», – сказал Ребров в эфире клубного телевидения.

«Спартак» упустил победу в матче с «Рубином»