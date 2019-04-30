«Бавария» и «Реал» — в списке участников предсезонного турнира Audi Cup

Мюнхенская «Бавария» в своём «твиттере» огласила состав участников предсезонного турнира Audi Cup, который традиционно пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 30 и 31 июля.



Помимо самой «Баварии» в турнире примут участие мадридский «Реал», лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Фенербахче». В первый день турнира будут сыграны два полуфинальных матча, победители которых встретятся в финале. Проигравшие в полуфиналах команды разыгрывают третье место.



Audi Cup был впервые проведён в 2009 году и с тех пор проводится раз в два года. Больше всего раз триумфатором турнира становилась «Бавария» (2009, 2013 и 2015 год). Также по разу победителями становились «Барселона» (2011) и мадридский «Атлетико» (2017).

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