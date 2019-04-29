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Суперкубок Испании—2020 пройдёт в формате «Финала четырёх»

Суперкубок Испании—2020 пройдёт в формате «Финала четырёх»
Футбол / Испания

На заседании Королевской федерации футбола Испании (RFEF) были утверждены изменения в Суперкубке страны. Об этом сообщает официальный сайт RFEF.

В следующем сезоне Суперкубок Испании впервые в истории будет разыгран в формате «Финала четырёх». Его участниками станут чемпион и вице-чемпион страны, а также финалист и обладатель Кубка. В случае совпадений дополнительно место получит команда, которая займёт наиболее высокое место в чемпионате страны.

Таким образом, в Суперкубке Испании—2020 примут участие «Барселона», «Атлетико», «Валенсия» и «Реал».

Полуфиналы турнира состоятся 8 и 9 января 2020 года. Финальный матч запланирован на 12 января.

В данный момент рекордсменом по числу побед в Суперкубке Испании является «Барселона», которая становилась обладателем трофея 13 раз. Ближайшим преследователем каталонцев является «Реал» (10).

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