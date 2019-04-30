К.-П. Боатенг: агент сказал: «Едем в Барселону». Подумал, что он про «Эспаньол»

Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг, права на которого принадлежат «Сассуоло», рассказал о переходе в стан сине-гранатовых в зимнее трансферное окно.



«Всё случилось очень быстро. У меня лучший агент в мире. В один день он позвонил мне и сказал: «Ты должен хорошо сыграть с «Интером», кое-кто следит за тобой». Только после матча я узнал, о ком он говорил. Даже тренер «Сассуоло» подошёл ко мне перед игрой и сказал, что это очень важный матч и я должен выступить здорово.



Так что на меня со всех сторон оказывалось давление. Но в таких условиях я играю лучше всего. Я был лучшим в том матче, и потом мой агент подошёл ко мне и сказал: «Мы едем в Барселону!» В тот момент я подумал, что он имеет в виду «Эспаньол». Но он сразу уточнил: «Нет, речь о той самой «Барселоне». Это было невероятно. Я не мог поверить, пока мне не позвонил спортивный директор», — цитирует Боатенга Goal.com.

Боатенг: пришёл в «Барселону», только чтобы делать фото? Да, очень хорошие фото