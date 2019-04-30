Фонд «Пас в Будущее» проведёт в Москве детский футбольный фестиваль

Фестиваль футбола Министерства транспорта России для юных воспитанников спортивных школ со всей страны состоится в Москве во второй половине июня нынешнего года. Детский фестиваль организован фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» совместно с Минтрансом России и столичной футбольной академией «Чертаново».

В рамках фестиваля с 23 по 27 июня на «Арене Чертаново» состоятся два турнира для игроков 2008 и 2009 года рождения. В течение пяти дней участники соревнований померятся силой со сверстниками из разных регионов страны и познакомятся с российской столицей.

Стать участником турнира можно, перейдя по ссылке. В пакет участника турнира входит проживание, питание, судейство, трансляции матчей, фотоотчёт, медицинское обслуживание и регламент безопасности, церемония закрытия турнира, наградная и сувенирная атрибутика.