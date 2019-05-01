Почеттино: в Амстердаме «Тоттенхэм» устроит только один результат — победа

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1).



«Уверен, ещё ничего не ясно. Да, нам будет трудно… Но очень важно хорошо подготовиться к ответной встрече. Мы попробуем победить в Амстердаме. Устроит только один результат — победа.

Очень обидно, что подарили сопернику гол. Первые 30 минут испытывали колоссальные проблемы. Они действовали значительно энергичнее нас. Думаю, это и стало определяющим фактором.

Во втором тайме мы прижали «Аякс» к воротам. Наконец-то стали прессинговать должным образом. Второй тайм дает нам надежду перед ответным поединком», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Напомним, победитель этого противостояния сыграет в финале турнира с победителем пары «Барселона» — «Ливерпуль».