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Фердинанд: любой клуб пострадает, если у него отобрать Кейна и Сон Хын Мина

Фердинанд: любой клуб пострадает, если у него отобрать Кейна и Сон Хын Мина
Футбол / Лига чемпионов

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд прокомментировал поражение «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1).

«Аякс» сыграл очень профессионально и зрело. В первом тайме они показали потрясающий футбол. В защиту «Тоттенхэма» могу сказать, что если ты отбираешь у команды 44 гола в лице Гарри Кейна и Сон Хын Мина, любая команда бы пострадала.

Думаю, «Тоттенхэм» всё ещё в игре. Результаты команды в гостевых матчах в Лиге чемпионов подтверждают, что они способны добиться результата», – приводит слова Фердинанда BT Sport.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Напомним, победитель этого противостояния сыграет в финале турнира с победителем пары «Барселона» — «Ливерпуль».

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