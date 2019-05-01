Фердинанд: любой клуб пострадает, если у него отобрать Кейна и Сон Хын Мина

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд прокомментировал поражение «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1).

«Аякс» сыграл очень профессионально и зрело. В первом тайме они показали потрясающий футбол. В защиту «Тоттенхэма» могу сказать, что если ты отбираешь у команды 44 гола в лице Гарри Кейна и Сон Хын Мина, любая команда бы пострадала.

Думаю, «Тоттенхэм» всё ещё в игре. Результаты команды в гостевых матчах в Лиге чемпионов подтверждают, что они способны добиться результата», – приводит слова Фердинанда BT Sport.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Напомним, победитель этого противостояния сыграет в финале турнира с победителем пары «Барселона» — «Ливерпуль».