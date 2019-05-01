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Появилось фото домашней формы «Интера» на следующий сезон

Появилось фото домашней формы «Интера» на следующий сезон
Футбол / Италия

В сети появилось фото домашнего комплекта игровой формы «Интера» на сезон-2019/20.

Футболка выполнена в традиционных для клуба черно-синих цветах с вертикальными полосами, но логотип титульного спонсора Pirelli нанесен на диагональные полосы. Шорты и гетры полностью черные. Над созданием экипировки трудились специалисты американской компании Nike — технического спонсора миланского клуба.

Домашняя форма «Интера» на сезон-2019/20
Домашняя форма «Интера» на сезон-2019/20
Фото: Fox Sports

В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Интер» идёт на 3-м месте с 62 очками в активе. Команда на восемь баллов отстаёт от «Наполи», который расположился строчкой выше. В Лиге чемпионов подопечные Лучано Спаллетти заняли третье место в своей группе, а в 1/8 финала Лиги Европы проиграли франкфуртскому «Айнтрахту» (0:0, 0:1).

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