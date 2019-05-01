Каррагер: «Аякс» заслужил победу, но «Тоттенхэм» всё ещё в игре

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Аякс» заслужил победу, но, поскольку они не забили второй гол на выезде, «шпоры» всё ещё в игре! Де Йонг и де Лигт опять были очень хороши, они выглядят как будущие суперзвёзды. Дейли Блинд показал очень умный футбол», — написал Каррагер в своём «твиттере».

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Напомним, победитель этого противостояния сыграет в финале турнира с победителем пары «Барселона» — «Ливерпуль».