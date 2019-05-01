Клопп: темп, который держит «Манчестер Сити», — абсолютное безумие

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение об игре «Манчестер Сити», с которым его команда борется в этом сезоне за чемпионский титул в АПЛ.

«У них был невероятный сезон-2017/18, и темп, который они держат в этом году — абсолютное безумие. Вы можете только восхищаться такой последовательностью. Я не могу сказать ничего плохого об этом. Мы хотим выиграть лигу не потому, потому что „Манчестер Сити“ проиграет, а потому что сами хотим победим. Поэтому если „Сити“ выиграет титул, то значит они его заслужили. Я верю, что в итоге мы получим то, что заслуживаем. Если не получим это в краткосрочной перспективе, то получим в долгосрочной перспективе. Всё просто», — цитирует Клоппа интернет-портал Goal.