Бухаров выбыл из строя до конца сезона

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о состоянии травмированного нападающего Александра Бухарова и поделился мнением о следующем сопернике казанской команды — «Оренбурге».

«Добротная команда, имеющая опытных игроков с определённой неплохой школой. Тактически выученная команда. Они знают, как играть в какой ситуации. И они очень терпеливы. Плюс стандартные положения, которые их часто выручают. Насколько тяжёлая травма у Александра Бухарова? К сожалению, до конца сезона.

«Оренбург» очень квалифицированно играет в обороне, очень хорошо вылетает в контратаки. Мне эта команда нравится, импонирует. Она напоминает мне в какой-то степени «Ростов», где каждый игрок за каждый мяч выкладывается и достаточно правильно перестраивается. Для них нет авторитетов. Хорошая команда и достаточно толковый тренер", — цитирует Бердыева пресс-служба «Рубина».