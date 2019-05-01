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Кикнадзе: трансфер Смолова? Совершим сделки, а потом уже сообщим

Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images
Кикнадзе: трансфер Смолова? Совершим сделки, а потом уже сообщим
Футбол / РПЛ

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что в настоящее время клуб ведёт переговоры по многим футболистам.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Фортуна» из Дюссельдорфа проявляет интерес к нападающему Фёдору Смолову. Отмечалось, что немецкий клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно.

«Мы ведём переговоры по многим футболистам, как с целью прихода кого-то в клуб, так и с целью дальнейшего развития игроков и оптимизации их карьеры. Касается ли это Смолова? Совершим сделки, а потом уже сообщим», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

29-летний Смолов перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара». Сумма трансфера составила € 9 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, стал автором шести забитых мячей, а также трёх результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

«Фортуна» может взять Смолова в аренду
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