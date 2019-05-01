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Гаттузо закроет игроков «Милана» на базе клуба на 5 дней

Гаттузо закроет игроков «Милана» на базе клуба на 5 дней
Футбол / Италия

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо закроет команду на базе до матча 35-го тура итальянской Серии А с «Болоньей», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, наставник миланского клуба принял такое решение в связи с опозданием полузащитника Тьемуэ Бакайоко на тренировку на час. Таким образом, игроки «Милана» не будут покидать базу команды со 2 мая до предстоящего матча с «Болоньей». Данное решение было озвучено команде в присутствии технического директора «Милана» Леонардо. Отмечается, что некоторые футболисты пытались переубедить Гаттузо, однако специалист остался непреклонен. Самого Бакайоко ждёт крупный штраф.

Матч 35-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Болонья» состоится 6 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

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