Гаттузо закроет игроков «Милана» на базе клуба на 5 дней

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо закроет команду на базе до матча 35-го тура итальянской Серии А с «Болоньей», сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, наставник миланского клуба принял такое решение в связи с опозданием полузащитника Тьемуэ Бакайоко на тренировку на час. Таким образом, игроки «Милана» не будут покидать базу команды со 2 мая до предстоящего матча с «Болоньей». Данное решение было озвучено команде в присутствии технического директора «Милана» Леонардо. Отмечается, что некоторые футболисты пытались переубедить Гаттузо, однако специалист остался непреклонен. Самого Бакайоко ждёт крупный штраф.



Матч 35-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Болонья» состоится 6 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

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