Бакайоко: если мне и было суждено уйти из «Челси», то только в «Милан»

Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко, права на которого принадлежат «Челси», рассказал, что он рад обстоятельствам, которые привели его в стан итальянского клуба.

«Наверное, это было послание свыше. У „Челси“ дела шли не очень хорошо, а я стал жертвой этого. Когда пришёл Сарри, то клуб купил для него полузащитника Жоржиньо. Второй сезон позволил бы адаптироваться в „Челси“, но я чувствовал, что надо уходить. Если мне и было суждено уйти из команды, то только в „Милан“, потому что я мечтал выступать за этот клуб с самого детства. И теперь я действительно благодарен за шанс, который мне был предоставлен», — цитирует Бакайоко Mirror.

Бакайоко перешёл в «Милан» минувшим летом на правах аренды за € 5 млн с правом последующего выкупа за € 35 млн.