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Косельни: Рэмси любит «Арсенал» и поэтому выкладывался на 100% до конца

Косельни: Рэмси любит «Арсенал» и поэтому выкладывался на 100% до конца
Футбол / Англия

Защитник «Арсенала» Лоран Косельни отметил, что после подписания контракта с «Ювентусом» полузащитник Аарон Рэмси всё равно оставался верен лондонскому клубу.

«Что мне нравится в Аароне, так это то, что, подписав контракт с „Ювентусом“, он остался профессионалом и боролся за команду до конца. Иногда игроки просто перестают это делать, но я думаю, что Рэмси любит „Арсенал“ и именно поэтому он выкладывался на сто процентов до конца. Это показывает его крепкий менталитет и характер», — приводит слова Косельни The Telegraph.

Напомним, Рэмси может пропустить остаток сезона из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Наполи» (1:0). Контракт Рэмси с «Арсеналом» истекает по окончании сезона, после чего футболист на правах свободного агента присоединится к «Ювентусу».

Рэмси пропустит оставшиеся матчи в АПЛ, но может вернуться к финалу Лиги Европы
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