Экс-арбитр ФИФА — о назначении россиянки на финал женской ЛЧ: это большой успех

Бывший арбитр ФИФА Наталья Авдонченко высказалась по поводу назначения россиянки Анастасии Пустовойтовой на финальный матч женской Лиги чемпионов «Лион» — «Барселона».



«Это очень здорово! Они ведь готовятся работать на чемпионате мира во Франции, так что все закономерно. Это очень хорошее достижение, большой успех для нашего женского судейства. Мы много над этим работали. Когда я возглавила это направление — женское судейство и инспектирование, — очень много пришлось потрудиться, чтобы у нас появились хорошие арбитры.



Я бы не стала говорить, что это прорыв. Это закономерность. Все идет постепенно. Мы проложили путь: в свое время я, Марина Мамаева, Надежда Уляновская достигли хороших высот. У меня за плечами два чемпионата мира, один чемпионат Европы. Я работала на двух полуфиналах Лиги чемпионов. Чтобы стать первой, мне не хватило возраста, так скажем.



Следующее поколение российских судей в будущем заменят действующих арбитров, как меня заменила Анастасия Пустовойтова. У нас есть девчонки, которые на 10 лет младше Пустовойтовой, и они уже в листе ФИФА. Для России все это очень здорово», — приводит слова Авдонченко сайт телеканала «360».

Россиянка Пустовойтова обслужит финальный матч женской Лиги чемпионов