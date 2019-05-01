Смородская: в «Спартаке» нет тренера, мне не нравится работа Кононова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала кадровые изменения, которые произошли в «Спартаке».

«Измайлов сильно вырос и много узнал в «Спартаке», он учился руководить. Но я не знаю, на сколько его даже выросший уровень соответствовал «Спартаку». Такому клубу очень трудно найти вице-президента из-за сложности в схеме управления. С одной стороны, Леонид Арнольдович Федун хочет найти профессионала и полностью ему довериться, но с другой — довериться не удаётся. Если полностью доверять, сложно спрашивать за результат. К тому же «Спартак» — один из лидеров по количеству болельщиков, поэтому им трудно управлять. Все фанаты знают, кого лучше купить, назначить и как играть.

Что касается Родионова, то я не видела, чтобы он проявил себя как селекционер. Это тяжёлый труд: не просто купить программу, где указаны все цены и имена. Плюс я считаю, что в «Спартаке» нет тренера. Мне не нравится, как работает Кононов. Тренерский почерк обычно виден: у Хосепа Гвардиолы, Юргена Клоппа и других. Но у «Спартака» почерка нет», — цитирует Смородскую «Рейтинг букмекеров».