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Смородская: я бы не пошла работать в «Спартак», там невозможно полное доверие

Смородская: я бы не пошла работать в «Спартак», там невозможно полное доверие
Футбол / РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская исключила возможность работы на одной из руководящих должностей в «Спартаке».

«Я бы не пошла работать в «Спартак», исключено. В этом клубе невозможно полное доверие, так как большая вовлечённость главного акционера в деятельность клуба. Да и вообще, я не понимаю, что происходит в «Спартаке». Почему выражается доверие Кононову, что он такого выдающегося сделал? Непонятно. Абсолютно нелогичные решения совета директоров московского клуба», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, что по окончании нынешнего сезона «Спартак» покинут вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

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