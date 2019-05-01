Путин подписал закон о безвизовом въезде болельщиков на матчи Евро-2020

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регулирует въезд болельщиков в страну на время проведения чемпионата Европы по футболу без оформления виз, сообщает портал правовой информации.

Согласно нормативно-правовому акту въезд в Россию для лиц, которые будут иметь на руках билеты на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге, будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, без оформления соответствующих виз. Болельщикам предоставляется также право на бесплатный проезд в автомобильном, городском наземном электрическом, железнодорожном транспорте по маршрутам УЕФА в пределах города и области. Услуги метрополитена для болельщиков в дни игр и сутки после них также будут бесплатными.

Напомним, чемпионат Европы 2020 года пройдёт в 12 городах Европы, в том числе и Санкт-Петербурге. «Газпром Арена» примет 3 матча групповой стадии и одну четвертьфинальную игру турнира.