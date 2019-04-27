Пьянич дисквалифицирован на два международных матча

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич дисквалифицирован на два матча национальной команды за грубую игру, сообщается на официальном сайте УЕФА.



В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Греции Пьянич на 15-й минуте забил второй гол за боснийскую команду, а на 65-й минуте был удалён за грубую игру против полузащитника греческой сборной Зеки.



Таким образом, Пьянич не сможет помочь сборной Боснии и Герцеговины в матчах с национальными командами Финляндии и Италии, которые пройдут 8 и 11 июня соответственно.



Пьянич выступает в составе сборной Боснии и Герцеговины с 2008 года. Он принял участие в 86 матчах и забил 12 голов за национальную команду.

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