Клопп: доволен выступлением «Ливерпуля», но не слишком доволен результатом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).



«Таков футбол. Он о том, чтобы забивать голы. „Барселона“ забила три, а мы — ни одного. Наши атаки были действительного хорошими, ребята выкладывались на максимум. Но в матче с „Барселоной“ может быть достаточно нескольких попыток соперника.



Я доволен выступлением „Ливерпуля“, но не слишком доволен результатом. Это футбол. Это было тяжёлое поражение, но мы должны его принять», — приводит слова Клоппа BT Sport.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

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