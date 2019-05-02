Клопп: не знаю, способен ли «Ливерпуль» играть лучше

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о поражении от «Барселоны» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Честно говоря, я не знаю, сможем ли мы сыграть намного лучше. У „Барселоны“ был один момент, когда мяч попал в перекладину. Я точно не помню, как это произошло, но Месси было легко забить гол. Тогда случился удивительный удар, который нельзя было отразить. Я думал, что мы отреагировали хорошо. То, как мы защищались, и наши контратаки показали, что у нас большое сердце, которое я люблю.

Мы будем играть снова — таков наш план. Конечно, в раздевалке у нас нет веселья. Это опыт, и мы извлечём уроки из него. Мы сделали нашу жизнь непростой с этим результатом, но через три дня мы играем с «Ньюкаслом», и это гораздо важнее", — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.