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Уткин: Бог в 33 уже закончил, а Месси в 33 будет ещё ого-го

Уткин: Бог в 33 уже закончил, а Месси в 33 будет ещё ого-го
Футбол / Лига чемпионов

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о игре лидера «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0). На счету аргентинца дубль.

«Нет, Месси, конечно, не Бог. Бог никогда не улыбался, а Месси иногда улыбается. Бог обещает сделать людей счастливыми после смерти, а Месси делает их счастливыми прямо сейчас и безо всяких обещаний. Бог обещал вернуться больше двух тысяч лет назад и не вернулся, а Месси возвращается каждую неделю и даже чаще. Бог в 33 уже закончил, а Месси в 33 будет ещё ого-го.

Из-за веры в Месси ещё не произошло ни одной войны. Каждый может верить в него по-своему. Или вообще не верить, и ему ничего за это не будет. Бог сказал очень много слов и совершил несколько чудес, а Месси всё время молчит, а чудес натворил без счёта.

Почитателей Месси значительно больше. Бог везде, а Месси только в Барселоне. Зато его проще найти. Бога нет, а Месси есть», — написал Уткин в «Телеграме».

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