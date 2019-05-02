Альба: если Месси пашет в обороне, то и все остальные обязаны делать то же самое

Защитник «Барселоны» Жорди Альба после победы в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (3:0) прокомментировал игру лидера своей команды Лионеля Месси, который стал автором дубля в этой встрече.

«Каждый в нашей команде знает свою роль. Месси не только забивает и раздает голевые передачи, он организует острые моменты. Уникальный игрок, и мы никогда не найдём кого-то другого с таким же уровнем мастерства. И если Месси пашет в обороне, то и все остальные обязаны делать то же самое», — приводит слова Альбы пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».