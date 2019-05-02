«Анжи» поздравил Кадиева с юбилеем

«Анжи» поздравил президента махачкалинской команды Османа Кадиева с днём рождения. Сегодня ему исполняется 60 лет.

«Руководство и коллектив футбольного клуба, тренерский и административный штаб, а также футболисты поздравляют Османа Гаирбековича с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, кавказского долголетия, мирного неба над головой! Пусть воплотятся все ваши задуманные мечты, а ФК «Анжи» под вашим руководством добьётся больших высот!», — говорится на официальном сайте дагестанской команды.



«Анжи», набрав 20 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 27-м туре российского первенства махачкалинская команда на выезде 3 мая встретится с красноярским «Енисеем».