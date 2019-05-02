Лингард: было бы здорово, если бы «МЮ» купил Роналду. Он — один из лучших в мире

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился мыслями о возможном возвращении в клуб нападающего Криштиану Роналду, ныне защищающего цвета туринского «Ювентуса».



«Было бы здорово, если бы «Манчестер Юнайтед» купил Роналду. Криштиану – один из лучших футболистов в мире уже более 10 лет. К тому же он уже играл здесь, так что легко влился бы в состав.



Я рос, наблюдая за его игрой в «Манчестер Юнайтед», это было невероятно. Так что его возвращение порадовало бы меня, было бы здорово поиграть вместе с ним», — приводит слова Лингарда Mirror.



Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего на протяжении девяти лет защищал цвета мадридского «Реала». Летом прошлого года 34-летний португалец перебрался в «Ювентус».