Иванович: хочу остаться в «Зените»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович выразил желание продолжить выступления за петербургский клуб.

«Как говорится, ты никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но я готов. Я всем доволен в «Зените». И конечно я хочу остаться», — приводит слова Ивановича Sport24.

Иванович перешёл в «Зенит» в феврале 2017 года из «Челси» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 39 матчах, отметился 2 результативными ударами и 1 голевой передачей. Его контракт с клубом рассчитан до ближайшего лета. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества по согласованию сторон ещё на один сезон. Ранее Иванович выступал также за сербские «Ремонт», «Срем», ОФК и московский «Локомотив».