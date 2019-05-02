Иванович: «Зенит» может стать чемпионом в самолёте? Такого со мной точно не было

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказался о возможном выигрыше командой чемпионского титула РПЛ уже в следующем туре.

«Можем стать чемпионами прямо в самолёте по пути из Грозного в Петербург? Чтобы прям в самолёте, такого со мной точно не было. Но приятнее было бы всё-таки выиграть титул на поле. Но даже если титул придёт к нам в полёте, у нас дальше игра с ЦСКА. Это принципиальный соперник, важный матч. Так что будем готовиться со всей серьёзностью. Одно дело — стать чемпионом, другое — остаться лучшим. Нужно уметь переключаться и думать о будущем матче, будущем сезоне. Таков футбол», — цитирует Ивановича Sport24.

Перед 27-м туром РПЛ «Зенит» опережает «Локомотив», который занимает 2-е место в турнирной таблице, на 8 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют в гостях с «Ахматом», а «железнодорожники», также на выезде, — с «Арсеналом». «Локомотив» проведёт свою игру на 2,5 часа позже «Зенита».