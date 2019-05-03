Болельщики «Урала» признали Эль-Кабира лучшим в апреле

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир был признан болельщиками лучшим игроком нашей команды по итогам матчей, сыгранных в апреле. Отман значительно опередил всех конкурентов. Второе место занял Андрей Егорычев, а третьим стал Эрик Бикфалви. Ярослав Годзюр и Михаил Меркулов заняли четвёртое и пятое места соответственно, сообщает пресс-служба клуба.



Эль-Кабир в апреле провёл в составе «Урала» все шесть матчей: пять в Премьер-Лиге и один матч Кубка России. На его счету победный гол в поединке против «Крыльев Советов», а также голевые передачи в матчах с «Рубином» и «Енисеем». Хавбек побеждал в аналогичном голосовании болельщиков по итогам марта.

«Урал» после 26 туров занимает в таблице РПЛ 10-е место.