Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо Брянск» — «Торпедо». 4 мая. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Болельщики «Урала» признали Эль-Кабира лучшим в апреле

Болельщики «Урала» признали Эль-Кабира лучшим в апреле
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир был признан болельщиками лучшим игроком нашей команды по итогам матчей, сыгранных в апреле. Отман значительно опередил всех конкурентов. Второе место занял Андрей Егорычев, а третьим стал Эрик Бикфалви. Ярослав Годзюр и Михаил Меркулов заняли четвёртое и пятое места соответственно, сообщает пресс-служба клуба.

Эль-Кабир в апреле провёл в составе «Урала» все шесть матчей: пять в Премьер-Лиге и один матч Кубка России. На его счету победный гол в поединке против «Крыльев Советов», а также голевые передачи в матчах с «Рубином» и «Енисеем». Хавбек побеждал в аналогичном голосовании болельщиков по итогам марта.

«Урал» после 26 туров занимает в таблице РПЛ 10-е место.

На болельщиков «Урала» напали после матча в Уфе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент