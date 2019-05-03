«Енисей» — «Анжи»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 3 мая, на стадионе «Центральный» в Красноярске состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» — «Анжи». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Енисей» — «Анжи» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистентами главного судьи станут Антон Аверьянов и Дмитрий Мосякин. В роли резервного рефери выступит Станислав Васильев.



«Енисей», набрав 16 очков в 26 турах, занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (20) — 15-й.

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